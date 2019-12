Regionali 2020, a Savona apre il nuovo point elettorale di Giovanni Toti

Savona. Sarà Giovanni Toti ad inaugurare domenica 15 dicembre alle 11 e 30 il point di “Cambiamo” nella centralissima Via Pia 31 R a Savona.

Il point, che coordinerà l’attività del Movimento del Presidente Toti in Provincia di Savona, sarà anche il quartier generale della campagna elettorale del consigliere Angelo Vaccarezza che così commenta: “La nostra sede sarà la seconda in Liguria, dopo quella aperta da Ilaria Cavo la scorsa settimana a Genova, è per questo, per me e per le tante persone che mi hanno seguito in questo nuovo progetto, motivo di orgoglio”.

“I partiti sono sempre meno accessibili, chiusi in se stessi, autoreferenziali e senza luoghi di incontro e confronto: questo sarà un luogo dove i cittadini potranno incontrare amministratori regionali, provinciali e comunali che si riconosco nella sfida lanciata da Giovanni Toti” conclude Vaccarezza.