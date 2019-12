Regali di Natale: “pensieri” pensati per donare emozioni.

Natale arriva ogni anno portando una sferzata di brio ed energia nelle strade, nei negozi e nelle nostre relazioni.

Luci e colori illuminano la quotidianità già dal mese di novembre e non mancano miriadi di occasioni e spunti per acquistare regali per le persone care e, perché no, anche per noi stessi.

Si va dalle piccole cose, a quelle più importanti, per arrivare alle esperienze.

L’importante è regalare felicità ed emozioni.

Il dono, piccolo o grande che sia, deve regalare proprio una sensazione profonda di felicità mista allo stupore. Un’emozione, tipo “ Wow, tu si che mi conosci! Sai che mi piace questa cosa e l’hai scelta e cercata proprio per me!”

Il regalo non può essere standard. Quello che chiamiamo “pensiero”, va pensato veramente! Va studiato, deve avere ragioni profonde che lo leghino alla persona che lo riceve.

Dal mio punto di vista, non è bello comprare dieci cose uguali da regalare alle amiche, a meno che queste ultime non siano tutte veramente identiche. Ma esistono amiche identiche?

Vogliamo mettere se, prima di acquistare un piccolo dono per le nostre amiche, ci fermiamo mezz’ora a pensare a ognuna di loro, alla loro unicità, alle loro piccole passioni o alle singole manie che le caratterizzano?

Con un regalo, in fondo, dimostriamo quanto teniamo a una persona. E, ovviamente, non parlo di valore economico del regalo. Il valore è nel nostro tempo, quello che abbiamo speso per trovare anche una piccolissima cosa che possa dare emozioni a chi avrà tra le mani il nostro dono da scartare.

Il momento di scambiarsi i regali allora, diventa veramente un momento che suggella le amicizie, che dimostra quanto ci si conosca veramente e quanto siamo disposti a impegnarci per stupire piacevolmente.

Per l’amica che colleziona tazze, perché non optare per una fatta artigianalmente da un ceramista, magari scegliendo colori e decori che la rappresentino?

A Celle Ligure c’è un bellissimo laboratorio dove una ragazza realizza pezzi unici davvero incantevoli.

Restando sull’artigianato, Finalborgo offre un’ampissima scelta, tanto da aver creato un marchio apposito: “Fatto a Mano Finalborgo”, a cura di alcuni artigiani e artisti che hanno l’obbiettivo di garantire l’unicità, la qualità e il valore delle creazioni che vengono realizzate con maestria nelle botteghe del borgo medievale ligure.

E sempre restando a Finalborgo, se avete l’amico o l’amica che ama gli sport all’aria aperta, siete nella Capitale del Mondo dell’outdoor e troverete sicuramente un’idea per fare il regalo giusto.

Ad esempio, un’escursione con guida nei sentieri del comprensorio del finalese? Un’esperienza da fare!

Ma Natale è una bellissima occasione anche per far conoscere un locale che ci piace tanto a un’amica gourmande: un buono da spendere in un ristorante del savonese, o in un bistrot per un aperitivo, ad esempio, fa sicuramente piacere.

Restando nell’ambito dei buongustai, i prodotti tipici liguri sono sempre una garanzia, meglio se acquistati direttamente nei laboratori artigianali.

Oggi i più moderni hanno anche l’ecommerce, ideale per chi ha attenzione per gli amici, ma non ha tempo di uscire alla ricerca del prodotto giusto.

E ancora, sempre per le persone che vivono correndo tutto il giorno, ormai moltissimi negozi del nostro territorio offrono il comodissimo servizio di vendita online.

Sono piccole attività, dove lavorano persone del nostro quotidiano, che ti mettono a disposizione le loro competenze e conoscenze per vendere a distanza con serietà e gentilezza.

La fantasia, volendo, può aprirsi a tanti mondi e in ognuno di questi si possono trovare spunti interessanti per fare doni mirati, che regalino veramente emozioni e un momento di felicità.

