“Razzismo e fascismo dentro e fuori dagli stadi”: se ne parla a Finale con mister Renzo Ulivieri

Finale Ligure. Giovedì 12 dicembre alle 18.45 a Finale Ligure puntata speciale di Radio Anpi in diretta da Sala Gallesio (in via Pertica 29) e live su facebook @radioanpifinaleligure, alla presenza di Mister Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori.

“Con lui, – hanno spiegato da Anpi, – discuteremo di quello che avviene dentro e fuori dagli stadi analizzando una serie di fatti di cronaca che non possono che preoccuparci. Episodi di razzismo e fascismo che nulla dovrebbero avere a che fare con lo sport e la società civile”.

Domenica 22 dicembre, poi, alle 14.30, la sezione Anpi del Finalese e la Sms di Perti renderanno omaggio presso il cippo di Perti alla memoria dei partigiani Giuseppe Chiazzaro e Vincenzo Frosio, fucilati nella piazzetta di Perti il 22 dicembre 1944 e del partigiano Lino Causa (scomparso nel 2015) che riuscì a scampare alla fucilazione e fu ferito durante la fuga.