Minaccia con un coltello una donna e poi le ruba l’auto: inseguimento da film lungo il Cadibona

Savona. E’ un italiano di 49 anni, già noto alle forze di polizia, l’autore della rapina avvenuta nella tarda serata di ieri a Savona nel parcheggio di P.zza del Popolo ai danni di una ragazza.

Era appena salita in auto quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che puntandole un coltello la costringeva ad uscire dall’auto, per poi salirci lui e darsi alla fuga in direzione Cairo Montenotte.

La ragazza, ancora impaurita, dava l’allarme e immediatamente intervenivano i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona che riuscivano dopo un inseguimento lungo le strade del Cadibona ad intercettare G.G.. L’uomo veniva bloccato nei pressi di via Nazionale Piemonte dove, grazie all’intervento di un altro equipaggio del NOR che nel frattempo aveva bloccato la strada e dopo un tentativo di resistenza veniva arrestato.

Nell’abitacolo i carabinieri trovavano il grosso coltello da cucina utilizzato per rapinare la ragazza.

A questo punto per lui sono scattate le manette e l’accompagnamento presso il carcere di Genova Marassi, ad aspettare le decisioni dell’autorità giudiziaria.

02/12/2019.