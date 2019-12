Savona. Riaprirà già nella serata odierna (13 dicembre), indicativamente intorno alle 19, la Sp29 del Cadibona, nuovamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel pomeriggio a causa della formazione di una voragine sulla carreggiata.

A dare l’annuncio il consigliere provinciale Luana Isella, che ha spiegato: “Questa sera riapriremo la Sp29 del Cadibona a senso unico alternato con traffico regolato da semaforo”.

Il tratto di strada, già da ieri era regolato da un senso unico alternato, ma solo in via precauzionale, in seguito ad una frana (la quarta dall’allerta rossa dello scorso 23 novembre) avvenuta però in parte su un terreno privato e in parte su una strada comunale.

Nel primo pomeriggio di oggi, però, la formazione di un “buco” di medio-piccole dimensioni sulla carreggiata ha fatto scattare un nuovo allarme. A preoccupare, infatti, una voragine che si è creata al di sotto della strada, dove l’acqua ha letteralmente scavato la zona sottostante.

Dopo le verifiche del caso e le operazioni condotte con successo da tecnici e operai specializzati è però arrivata la notizia che strappa un sorriso, seppur ancora a metà, agli automobilisti della Riviera e non, con la nuova riapertura a senso unico alternato.