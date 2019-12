Raccolta e gestione dei riufiuti prodotti dalle navi: Regione Liguria approva il piano unificato

Regione. La Giunta della Regione Liguria ha approvato il Piano “unificato” di Raccolta e Gestione dei Rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico dei porti di Genova e Savona – Vado. A comunicarlo, in una nota, è il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

Il piano, in particolare, è stato approvato nella versione trasmessa con nota lo scorso ottobre dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, conservata agli atti del Servizio Rifiuti, con la prescrizione di implementare nel prossimo triennio le seguenti attività: specificare più dettagliatamente, nel Piano unificato, la suddivisione delle competenze nelle aree destinate a imbarcazioni da diporto e natanti da pesca, illustrando anche cartograficamente banchine date in concessione a società e circoli privati e specchi acquei di titolarità comunale e riportando infrastrutture di supporto e società incaricate dai concessionari per la gestione rifiuti; esplicitare con maggior dettaglio le procedure che le rispettive Autorità intendono adottare per l’affidamento dei servizi di gestione rifiuti rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 182/2003, dettagliando criteri di valutazione ed esiti degli affidamenti; introdurre tariffe che incentivino le compagnie alla raccolta differenziata; approfondire l’analisi dell’andamento stagionale della produzione di rifiuti, anche in correlazione specifica al traffico passeggeri; prevedere, quale modalità di controllo sullo stato di attuazione dei Piani e in particolare delle specifiche azioni di miglioramento, un sintetico report annuale, da redigere e inviare al Servizio Rifiuti della Regione Liguria a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

“Il provvedimento non comporterà oneri a carico del bilancio regionale”, ha comunicato il consigliere regionale Vaccarezza.