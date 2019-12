Quiliano. Il Quiliano cala il tris (3-0) ai danni del Millesimo, per la gioia del vice presidente Mirko Miino, che non fa nulla per nasconderla.

“Finalmente ho rivisto i ragazzi giocare con la determinazione e la sicurezza, che li hanno contraddistinti nella pre-season, dopo una prima parte di campionato nella quale abbiamo patito un calo psicologico”.

Miino va oltre il risultato, convinto che la squadra abbia ritrovato la strada giusta per disputare un torneo all’altezza delle proprie ambizioni.

“Speriamo che il successo odierno ci permetta di iniziare un cammino verso posizioni, che ci competono. I nostri obiettivi non cambiano ed ho piena fiducia in questi ragazzi“.