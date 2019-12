Quiliano. Intervento di soccorso, oggi pomeriggio dopo le 17 a Quiliano, per un incidente avvenuto in campagna in località Tecci.

Un uomo che era impegnato a raccogliere della legna, per cause ancora da chiarire, è precipitato in una fascia.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco e di un’ambulanza della Croce Rossa di Quiliano. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.