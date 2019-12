Quiliano, incontro pubblico per affrontare i disastri causati dal meteo a strade e frazioni

Quiliano. Martedì 7 gennaio 2020 alle 17.30 presso la Sala consiliare di Quiliano si terrà il convegno pubblico promosso dall’amministrazione comunale “Recuperare o abbandonare il nostro entroterra – Come finanziare le strade comunali e vicinali di transito pubblico distrutte dagli eventi meteorologici del 24-27 novembre 2019?”. Un incontro pubblico al quale sono invitate le autorità in rappresentanza dei Comuni, delle istituzioni nazionali, regionali, provinciali e del sistema economico.

Il Comune di Quiliano ha speso in un mese quasi un milione di euro di fondi propri per fronteggiare le prime urgenze sul territorio, conseguenti al disastro causato dagli eventi meteorologici del 24-27 novembre 2019. E mancano ancora all’appello 2,3 milioni di euro di opere ulteriori da affidare, e 3 milioni 750 mila euro per i lavori di messa in sicurezza. Il tutto per una spesa complessiva di circa 7 milioni.

“Ma ancora oggi non ci sono certezze, né da parte dello Stato né da parte della Regione, sui finanziamenti – dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore ai Lavori Pubblici Silvio Pirotto – Temiamo inoltre che le nuove emergenze espresse dai comuni costieri, rischino di creare uno sbilanciamento nella ripartizione delle risorse, a danno di tutto l’entroterra savonese”.

“Per queste ragioni l’amministrazione comunale ha promosso l’incontro – spiegano – guardando con l’occhio realistico del sindaco e con la volontà della pubblica amministrazione Locale che vuole riconoscere il proprio entroterra come risorsa: di questo concretamente si deve parlare. Come finanziare le strade comunali e vicinali pubbliche distrutte dagli eventi meteorologici del 24-27 novembre 2019? Qual’è la reale situazione delle risorse finanziarie disponibili? Quali strumenti amministrativi sono attuabili?”.

La necessità è quella di promuove un confronto pubblico aperto, per comprendere la reale situazione, stimolare e ottenere le necessarie risposte concrete e rapide, a beneficio dei Comuni e dei territori coinvolti. “Riteniamo necessario, alla luce della nuova Legge di Bilancio 2020 e degli stanziamenti assegnati dallo Stato alla Liguria, conoscere quali saranno i finanziamenti che verranno forniti al Comune di Quiliano e, in generale, a tutti i Comuni savonesi, con particolare attenzione al nostro entroterra – proseguono Isetta e Pirotto – È in gioco la tutela del territorio, dei borghi frazionali, delle viabilità comunali, vicinali e del sistema economico dell’entroterra. I Comuni non possono essere abbandonati e relegati a gestirsi, con le sole risorse comunali, la drammatica situazione di emergenza della viabilità comunale dell’entroterra. La Liguria è anche entroterra da far vivere e rilanciare. Attendiamo risposte chiare e concrete da parte dello Stato e della Regione Liguria”.

L’incontro pubblico sarà introdotto da brevi relazioni del Comune di Quiliano sugli eventi meteorologici del 24-27 novembre 2019, in particolare l’incidenza sul bilancio e l’impatto sui borghi, sulle frazioni e sul territorio quilianese, le opere di somma urgenza, le esigenze espresse dalla comunità locale e la volontà amministrativa di riconoscere l’entroterra come risorsa. Continuerà con gli interventi dei sindaci, delle autorità istituzionali regionali e provinciali e dei rappresentanti del sistema economico che avranno il piacere di partecipare e di portare il proprio contributo. Dopo l’ampio dibattito, le conclusioni saranno tenute dal sindaco di Quiliano Nicola Isetta.