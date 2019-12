Quiliano, dal 2020 illuminazione pubblica a Engie: efficientamento energetico entro l’estate

Quiliano. Il Comune di Quiliano, attraverso un comunicato stampa, ha reso noto che a partire dal 1° gennaio 2020 gli impianti di illuminazione pubblica del territorio saranno passati in consegna al concessionario, ovvero Engie.

A partire da tale data, ricorda il comune, partiranno i termini (circa 6 mesi) per la progettazione esecutiva e per gli interventi di efficientamento energetico. Nel frattempo, però, al fine di risolvere alcune criticità purtroppo presenti sugli impianti, sono in corso interventi da parte di ditte esterne in appalto.

Sono attualmente in corso interventi sugli impianti di Valleggia centro (Via Diaz, Via San Pietro, Piazza della Chiesa), e nei prossimi giorni, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, saranno realizzati interventi in Via Torcello-Via Caravaggio.