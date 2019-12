Qualità della vita, la Provincia di Savona è 72esima: peggior risultato dal 1990

Provincia. È stata pubblicata l’indagine 2019 condotta da “Il Sole 24 Ore” sulla Qualità della vita e spicca il risultato negativo della Provincia di Savona che, con il suo 72esimo posto, ha raggiunto il peggior risultato dal 1990 ad oggi.

Scendendo, poi, nello specifico delle singole voci (indicatori), il savonese si pizza al 56esimo posto per “Ricchezza e consumi”; al 53esimo posto per “Ambiente e Servizi”; all’86esimo posto per “Giustizia e Sicurezza”; al 58esimo posto per “Affari e Lavoro”; al 107esimo posto per “Demografia e Società”; al 15esimo posto per “Cultura e Tempo Libero”.

Il miglior piazzamento per la Provincia di Savona, come si evince dall’archivio de “Il Sole 24 Ore” si era registrato nel 2012, con il 24esimo posto in graduatoria.

Milano, invece, si è confermata al primo posto in classifica per il secondo anno consecutivo. L’edizione extra large 2019, che celebra i 30 anni dell’indagine del Sole 24 Ore e misura il benessere nelle province e nelle città metropolitane italiane con 90 indicatori, mette in luce le performance positive delle grandi città, ma anche i primati delle province autonome di Trento, Bolzano e Aosta. “Maglia Nera”, a livello nazionale, per Caltanissetta.