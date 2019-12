Qualcosa di Blu

Ciao curiosi,

Oggi non posso assolutamente esimermi da condividere con voi una delle notizie che più attendo verso questo periodo dell’anno.

Poco dopo la mezzanotte, Pantone ha annunciato il colore del 2020: vi presento PANTONE 19-4052 Classic Blue.

Vi conviene familiarizzare con questo colore perchè, durante l’anno che sta per iniziare, non vedremo altro.

Per rendere l’idea, vi ripropongo il meraviglioso monologo di Meryl Streep ne “Il Diavolo veste Prada”:

“Oh, ma certo ho capito: tu pensi che questo non abbia niente a che vedere con te. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso, ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo, e sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar de la Renta ha realizzato una collezione di gonne cerulee e poi è stato Yves Saint Laurent se non sbaglio a proporre delle giacche militari color ceruleo. E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di otto diversi stilisti. Dopodiché è arrivato a poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual, dove tu evidentemente l’hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell’azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti… in mezzo a una pila di roba“.

Ecco, quel ceruleo di cui parla Miranda Priestley è il Cerulean Blue 15 – 4020, il colore del cielo e del mare, colore dell’anno 2000 e conosciuto come “il colore del millennio”.

“Viviamo in un’epoca che richiede fiducia e speranza. Pantone 19-4052 Classic Blue, una stabile tonalità di blu sulla quale possiamo sempre fare affidamento, trasmette proprio questa sensazione di costanza e fiducia. Dotato di profonda risonanza, esso costituisce una solida base a cui ancorarsi. Blu sconfinato che ricorda il vasto infinito cielo serale, ci incoraggia a guardare al di là dell’ovvio per pensare più in profondità e fuori dagli schemi, ampliare i nostri orizzonti e favorire il flusso della comunicazione” ecco la motivazione che sta dietro alla scelta del colore Pantone 2020, raccontata da Leatrice Eisman, Executive Director del Pantone Color Institute.

Ecco a voi l’elenco dei colori Pantone che sono stati scelti nel corso degli anni:

2000: Cerulean

2001: Fuchsia Rose

2002: True Red

2003: Aqua Sky

2004: Tigerlily

2005: Blue Turquoise

2006: Sand Dollar

2007: Chili Pepper

2008: Blue Iris

2009: Mimosa

2010: Turquoise

2011: Honeysuckle

2012: Tangerine Tango

2013: Emerald

2014: Radiant Orchid

2015: Marsala

2016: Rose Quartz and Serenity

2017: Greenery

2018: Ultra Violet

2019: Living Coral

2020: Classic Blue

“Sfumatura di blu intramontabile e senza tempo, PANTONE 19-4052 Classic Blue è elegante nella sua semplicità. Rievocando il cielo all’imbrunire, le qualità rassicuranti di questo colore stimolante mettono in evidenza il nostro desiderio di una base stabile da cui partire mentre ci apprestiamo a varcare la soglia di una nuova era.

Imprimendosi nella nostra mente come un colore rilassante, PANTONE 19-4052 Classic Blue offre rifugio e infonde nell’animo umano un senso di pace e tranquillità. Esso consente di rifocalizzare i nostri pensieri facilitando la concentrazione e fornendo un’eccellente chiarezza. Sfumatura di blu che invita alla riflessione, Classic Blue favorisce la resilienza” raccontano da Pantone.

Siete pronti per un anno all’insegna del Classic Blue? Io vi dirò: non è mai stato uno dei miei colori preferiti.. Ma credo che gli darò una possibilità.

