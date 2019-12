“Puliamo il Mondo” ad Albenga, appuntamento il 14 dicembre al chiostro di San Bernardino

Albenga, Dopo le iniziative di “Puliamo il Mondo” organizzate a settembre di quest’anno, Albenga continua a tenere alta l’attenzione sulle tematiche legante all’ambiente con l’iniziativa prevista per sabato 14 dicembre dalle 9 alle 12 presso il chiostro di San Bernardino in località Vadino.

“Puliamo il Mondo” è l’edizione italiana di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che da 26 anni organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, comitati, istituzioni locali e aziende.

Legambiente dedica, anche quest’anno, una parte delle iniziative di “Puliamo il Mondo” all’abbattimento dei pregiudizi e delle tante discriminazioni sociali da cui ripulire città e territori del nostro paese, con l’iniziativa Puliamo il mondo dai pregiudizi.

Gli eventi posti in essere a settembre per la campagna “Puliamo il Mondo” si sono inseriti nelle iniziative legate e fortemente volute per la “Settimana della Gentilezza” in particolare dalla consigliera delegata Martina Isoleri.