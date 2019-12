Proseguono le attività per bambini e famiglie di Progetto Città: eventi a gennaio e febbraio

Savona. Dopo la ripartenza a novembre dello storico servizio comunale integrativo, gestito da quest’anno dal Consorzio Sociale Savonese attraverso le cooperative sociali savonesi “Progetto Città” e “Cooperarci“, si pensa alle attività di gennaio e febbraio 2020.

“Molteplici sono i laboratori sia per i bambini che le famiglie a cui potersi iscrivere” fanno sapere dalla cooperativa Progetto Città.

“Il Baule della Fantasia“, in via Brilla 1 a Savona, nel quartiere di Zinola (zona molto comoda, facilmente raggiungibile sia in auto che tramite bus), per il nuovo anno propone una ricca offerta.

Il programma completo delle attività di gennaio e febbraio 2020 prevede:

il l aboratorio di psicomotricità funzionale, un percorso di scoperta di sé, che aiuta il bambino a raggiungere una buona consapevolezza corporea e una buona gestione della sua emotività, così che si senta sicuro e si consideri efficace nella sua relazione con il mondo esterno. Condotto dalla dottoressa Alice Bonello, pedagogista e psicomotricista funzionale, l’evento si svolgerà venerdì 10, 17 e 31 gennaio, e venerdì 7, 14 e 28 febbraio (per bambini 0-3 anni con i genitori dalle ore 16 alle ore 17, per bambini 3-6 anni dalle 17.15 alle 18.15 );

Per i laboratori e per le altre iniziative il costo è variabile (secondo l’attività proposta e la durata). Per frequentare i laboratori non è necessario il versamento della quota di iscrizione annuale. Chi frequenta anche il Centro Bambini-Genitori usufruirà di uno sconto del 10% sui costi dei laboratori.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente al Centro durante gli orari di apertura, oppure telefonare ai numeri: 345 6714339 – 331 6651024.