Prosegue la maledizione strade in Liguria: chiusa l’Aurelia bis tra Albenga e Alassio

Albenga-Alassio. Prosegue la maledizione strade in Liguria: chiusa (anche se in via temporanea) l’Aurelia bis tra Albenga e Alassio.

A causare l’interdizione sarebbe stata un’auto, il cui motore, a quanto riferito, si sarebbe fuso all’interno di una delle gallerie della tratta.

Prima ha generato fumo bianco che ben presto è diventato nero, invadendo la galleria e creando allarmismo tra gli automobilisti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco, che stanno operando in questi minuti proprio per far defluire tutto il fumo, che rende impossibile la visibilità all’interno della galleria.

La speranza è che il tratto possa essere riaperto in breve tempo.