Ceriale. A mercato già concluso da alcuni giorni arriva l’ennesimo colpo messo a segno dal Ceriale Progetto Calcio. Vestirà i colori biancoblù fino alla fine della stagione il centrocampista Mirko Antonelli.

Antonelli, classe 1985, è un giocatore d’esperienza che non ha bisogno di molte presentazioni. Il suo curriculum è infatti ricco di esperienze di alto livello: cresciuto nelle giovanili di Sampdoria e Torino è poi approdato in Serie D tra Varese e Albese. Ha vinto un campionato di D vestendo la maglia del Savona e vanta moltissima esperienza nel campionato di Eccellenza con diverse società tra cui l’Albenga.

La scorsa stagione ha raggiunto i playoff in Promozione con la Loanesi San Francesco, con la quale ha militato poi fino a questo dicembre. Regista d’esperienza con un’ottima visione di gioco, ha un piede che farebbe invidia a molti ed una personalità che lo rende sicuramente una delle pedine più ambite da molte realtà locali.

Le dichiarazioni di Antonelli: “Arrivo da un avvio di campionato piuttosto difficile. A Loano rispetto alla passata stagione sono cambiate parecchie cose. Parlando con il presidente siamo giunti alla conclusione che fosse opportuno dividerci. Approdo in una piazza importante con obiettivi ambiziosi che purtroppo ad oggi non sono ancora stati centrati, ma siamo ancora in tempo per puntare ai playoff. La squadra ha tutte le qualità per riuscirci anche se non sarà facile: la classifica è corta, sei punti dalla zona calda non sono molti ma ci sono tante squadre in mezzo”.

“Il gruppo è sano e storico – prosegue -, conosco praticamente tutti gli elementi della rosa. Spero di poter dare il mio contributo e raggiungere insieme gli obiettivi che mi hanno illustrato il direttore e il mister. Sono contento che abbiamo pensato a me perché a 34 anni vuol dire che ancora qualcosa posso dare”.