Promozione: l’attaccante Ernand Sfinjari al Ceriale

Ceriale. Ufficializzato nella serata di ieri il primo colpo del mercato d’inverno per il Ceriale Progetto Calcio: dalla Loanesi San Francesco arriva Ernand Sfinjari.

Dopo gli addii di Daddi e Dominici, approdati rispettivamente ad Atletico Argentina e Dianese e Golfo, il club biancoblù è corso ai ripari chiudendo la trattativa con il giovane attaccante classe 1999.

Ernand in passato ha vestito anche la maglia di Alassio FC e Finale in Serie D e per la rosa di mister Biolzi diventa una pedina importante per l’imminente girone di ritorno.

Già da ieri sera si è unito al gruppo per l’allenamento e si è dimostrato entusiasta per questa nuova avventura. “Diamo il benvenuto a Sfinjari nella nostra società e ci auspichiamo che possa ben figurare in questi prossimi quattro mesi realizzando molte reti” dicono i dirigenti del Ceriale.