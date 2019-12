Ceriale. Dopo alcuni mesi lontano dal rettangolo verde, la rosa di mister Biolzi ha il piacere di riaccogliere il centrocampista Federico Donà.

Motivi di professionali avevano costretto Federico, classe 1995, ad appendere momentaneamente le scarpette al chiodo con grande rammarico da parte della società e del direttore sportivo Degola.

Nelle scorse settimane una nuova prospettiva di lavoro ha permesso al giocatore di ricominciare gli allenamenti e riunirsi ai propri compagni.

“Donà è un giocatore silenzioso e serio, uno di quelli che ad ogni partita dà il massimo e porta sempre a casa una prestazione positiva – dichiara la dirigenza biancoblù -. Un atleta che molti vorrebbero nel proprio gruppo e che il Ceriale vanta di avere come sicurezza nel proprio organico. Ci è mancato in questi primi mesi dell’anno, ma siamo felicissimi che sia riuscito a subentrare in questo periodo non semplice per noi“.