Celle Ligure. Campionato di Promozione A, tredicesima giornata. Il Celle Ligure ospita la capolista Taggia. Fischio d’inizio questo pomeriggio, al campo sportivo “Olmo-Ferro”, località Natta, ore 15.00.

I cellesi, in zona play-out, con 12 punti, nell’ultimo turno sono stati sconfitti dal Ceriale (2-1). I ponentini, primi in classifica e imbattuti (9 vittorie, 1 pareggio) non sono scesi in campo a causa dell’impraticabilità del terreno casalingo (gara da recuperare, a data da destinarsi, contro il Serra Riccò). Il vantaggio sulle inseguitrici: +2 sul Varazze (nerazzurri con una partita in più), +6 sulla Sestrese.

Tabellino:

Celle L.-Taggia 0-0

Celle Ligure: Catanese, Sciandra, Damonte, Bonadin, Cosentino, Vallerga, Altomare, Vanoli, Raiola, Soto Pesce, Sofia

A disp.: Scala, Ferro, Sarpa, Rampini, Barcellona, Ale. Piombo, And. Piombo, Fornara, Favara. All. Palermo

Taggia: Pronesti, Tavella, Minghinelli, Tarantola, Ravancoli, Fiuzzi, Celotto, La Greca (13′ Gerbasi), Gambacorta, Miceli

A disp.: Manufo, Cavicchia, Conrieri, Russo, Sina, Ferrigno, Citulle, Gallo. All. Siciliano

Arbitro: Crova (Chiavari). Assistenti: Musante e Troina (Genova)

Note: Pomeriggio sereno e soleggiato, fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 0-1. Spettatori 50 circa.

Cronaca diretta:

4′ Gambacorta, destro a mezza altezza dai venticinque metri. Catanese si distende e blocca a terra.

Taggia in pressione. Uno schema da corner sulla destra libera Miceli al tiro dal limite. L’arbitro ravvisa un fallo e ferma il gioco.

13′ Cambio forzato negli ospiti. La Greca, cadendo in uno scontro aereo, è costretto a lasciare il campo. Subentra Gerbasi.

A seguire, punizione dal fondo sinistro, in prossimità della bandiera. Gambacorta si avvita a centro aerea; palla alta.

16′ Opportunità Celle. Sofia imbecca Raiola. L’attaccante locale, lanciato a tu per tu con Pronesti si allunga però la sfera, favorendo l’uscita bassa del portiere taggiasco.

23′ Assolo di Raiola. Finta su tre avversari convergendo dal vertice sinistro dell’area. Pronesti smanaccia il rimessa laterale.

35′ Damonte, calcio da fermo dai trenta metri. Fuori misura.

38′ Occasione Celle. Pronesti rischia sulla pressione di Raiola. Il nove cellese gli porta via il pallone, non riuscendo tuttavia a inquadrare lo specchio da posizione defilata.

42′ Sofia, sinistro smorzato dai venti metri. Comodo tra le braccia di Pronesti.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Celle Ligure-Taggia 0-0.