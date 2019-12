Celle Ligure. Si susseguono i recuperi delle gare calcistiche, nel tal caso valevole per la undicesima giornata del campionato di Promozione A. Il Celle Ligure questa sera affronta il Serra Riccò. Fischio d’inizio al campo sportivo “Olmo-Ferro”, località Natta, ore 20.30.

Entrambe le squadre, in zona play-out a 13 punti, ne vengono da due pareggi contro compagini d’alta classifica. I cellesi la scorsa domenica fra le mura amiche hanno infatti stoppato la capolista Taggia (0-0), nel frattempo – in attesa del completamento del quadro – raggiunta in vetta dal Varazze. Gli ospiti genovesi (i quali dovranno recuperare a loro volta una seconda partita, proprio in casa dei taggiaschi), il Via dell’Acciaio (1-1).

Tabellino:

Celle L.-Serra Riccò 0-2 (25′ Draghici, 43′ Lobascio)

Celle: Catanese, Sciandra, Damonte, Bonadin, Cosentino, Vallerga, Altamore, Ale. Piombo, Raiola, Soto Pesce, And. Piombo

A disp.: Zunino, Sarpa, Ferro, Barcellona, Martino, Fornara, Sofia, Favara. All. Palermo

Serra Riccò: Belloro, Guidetti, Boccardo, Matarozzo, Burdo, Zavonello, G. Re (64′ Bricchi), Ennaouy, Lobascio, Rizzo, Draghici

A disp.: Ferrada, Perdelli, F. Re, Settrcerze, Massa, Nanni, Bizzarri. All. Arecco

Arbitro: Ghiso (Savona). Assistenti: Delfino e Hasa (Albenga)

Note: Serata fredda e piovosa, fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 3-4. Spettatori 40 circa.

Cronaca diretta:

10′ Fase di studio, le due formazioni non si scoprono. La prima sortita degna di dota è degli ospiti. Draghici viene anticipato in area da Damonte.

14′ Punizione Serra Riccò dai trenta metri, posizione centrale. Se ne incarica Rizzo. Catanese, con qualche incertezza, manda sopra la traversa.

18′ Rizzo converge dalla destra e libera il tiro. Catanese, complice il terreno bagnato, non trattiene. Nessun attaccante genovese riesce tuttavia a fiondarsi sulla respinta.

21′ Raiola, sinistro strozzato dai venticinque metri. A lato.

24′ Occasione Serra Riccò! Lobascio dalla trequarti imbecca Rizzo. Il dieci ospite si ritrova a tu per tu con Catanese concludendo dritto per dritto. Il portiere locale si supera, alzando in corner.

25′ Gol Serra Riccò! Dall’angolo conseguente; Catanese si appresta all’uscita alta, venendo però anticipato da un compagno. La palla resta pericolante nel cuore dell’area. Draghici gira in mischia col sinistro, gonfiando la rete. 0-1.

32′ Celle in avanti. Uno schema da corner libera Altamore al destro dal limite; corpo all’indietro, alto.

41′ Punizione Serra Riccò dal vertice sinistro dell’area. Va Rizzo col destro, Catanese respinge centralmente, in bagher pallavolistico. Guidetti raccoglie e incrocia sul primo palo. L’estremo difensore cellese è reattivo e blocca a terra.

42′ Serra Riccò nuovamente vicino al raddoppio. Draghici, staffilata dalla media distanza. Catanese vola a mezza altezza, sventando in angolo.

43′ Gol Serra Riccò! Il calcio piazzato dalla bandierina sinistra si rivela ancora una volta risolutore. Cross a rientrare di Boccardo. Lobascio segna in spaccata al limite dell’area piccola, anticipando il diretto marcatore. 0-2.

45′ Fine primo tempo: Celle Ligure-Serra Riccò 0-2.

46′ Inizio secondo tempo (21.31).

54′ Opportunità Celle. Altamore si accentra dalla destra, scaricando un fendente dalla lunetta. La sfera scheggia il palo alla destra di Belloro.

56′ Occasione Serra Riccò. Sul fronte opposto Ennaouy ribatte sottomisura. Catanese devia in angolo con un riflesso.

62′ Andrea Piombo serve sulla sinistra Raiola. Il destro rasoterra del centravanti cellese sfila sul fondo.

64′ Cambio negli ospiti. Esce Gabriele Re, entra Bricchi.

68′ Celle in attacco. Soto Pesce, lancio perfetto sulla fascia destra. Alessio Piombo riceve in corsa, punta e salta Guidetti verso l’esterno. Il sinistro a ritirare non trova il giusto giro.

73′ Lobascio recupera palla nella trequarti avversaria, avanza e conclude dal limite di piatto. Fuori di un metro.