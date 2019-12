Problemi con alcuni compagni, salta scuola e si allontana: ritrovata dai carabinieri

Calice Ligure. È stata ritrovata dai carabinieri, proprio nei pressi della sua abitazione, la bambina di 10 anni di Calice Ligure che sembrava essere scomparsa nella mattinata odierna.

Non una scomparsa, ma un allontanamento volontario per “saltare” la scuola, dove pare che la piccola sia stata presa di mira da alcuni compagni di classe.

“Vado a salutare la vicina, poi vado a scuola”, aveva detto la bimba ai famigliari, ma l’abitazione in questione dista solo 50 metri dalla sua e in classe non era mai arrivata.

Alla fine, però, ricerche e indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di ritrovarla e di affidarla nuovamente alle cure dei genitori.