Quiliano. Recupero della settima giornata del campionato di Prima Categoria, girone A. Il Quiliano & Valleggia ospita lo Speranza. Fischio d’inizio questa sera al campo “Picasso”, ore 20.30.

I locali sono reduci da due successi consecutivi. Risultati che hanno consentito loro di risalire la china, portandosi a 9 punti e abbandonando l’ultima posizione. I biancorossoviola dovranno inoltre recuperare una seconda partita (in casa del D. Bosco Vallecrosia, a data da destinarsi). Gli ospiti si trovano invece a 17 punti, a -4 dalla capolista Pontelungo.

Tabellino:

Quiliano&Valleggia-Speranza 0-0

Q&V: Cambone, Bondi, Carocci, Buffo, Vezzolla, Russo, Marouf, Bazzano, Paggi, Grippo, Fabbretti

A disp.: Bruzzone, Salinas, R. Armellino, Tino, Vivalda, Lupino, Marotta, A. Vittori, Fradella. All. Ferraro

Speranza: Sadiku, Egz. Komoni Orsolini, End. Komoni, Sciutto, Diagne, Cham, Uruci, Seck, Sabally, Doci

A disp.: Di Prima, Kurtbalaj, Carlevarino, Besio, Titi, Ciappellano, Leskaj, Jabbi. All. Calcagno

Arbitro: Virgilio (Imperia)

Note: Serata fresca e tersa, fondo sintetico in discrete condizioni. Al 45’+2 Cambone (Q) para rigore a Uruci (S). Ammoniti; Egz. Komoni, Sabally (S), Buffo e Russo (Q). Angoli 6-1. Recuperi 3′ e Spettatori 45 circa.

Cronaca diretta:

L’incontro comincia qualche minuto più tardi rispetto all’orario previsto (20.33).

1′ Speranza in attacco. Seck salta Cambone in uscita, non inquadrando però lo specchio. Buffo rinviene e spazza via.

4′ QeV vicino al vantaggio. Punizione dai venticinque metri. Zona centrale, leggermente decentrata a sinistra. Tira Grippo. Una deviazione in barriera (allungata da tre quilianesi) sembra mettere fuori causa Sadiku. Il portiere dello Speranza, pur preso in controtempo, si supera con un riflesso.

Dal corner che ne consegue, la squadra allenata da Ferraro segna in mischia. L’arbitro ravvisa tuttavia un fallo di confusione, annullando la rete locale.

12′ Il Quiliano&Valleggia colleziona angoli a iosa, ben 6 in questo avvio. Poco fa bella azione, sviluppata in ampiezza. Bazzano va al destro dal limite, deviato.

15′ Opportunità QeV. Bazzano affonda sulla sinistra e mette in mezzo. Marouf, in leggero ritardo, manca la deviazione vincente a centro area.

25′ Egzon Komoni strattona Paggi lanciato in porta. Situazione interpretabile come chiara occasione. Il direttore di gara opta per il giallo.

Sulla seguente punizione dal limite, calcia nuovamente Grippo. La barriera si apre. Sadiku respinge in bagher pallavolistico.

28′ Lo Speranza si fa rivedere in attacco. Endrit Komoni avanza sulla destra serve Doci sul secondo palo. Questi conclude a botta sicura, mandando a lato.

35′ Ammonito Sabally (S) per simulazione.

38′ Giallo a Russo (Q).

39′ Punizione Speranza dai venticinque metri. Calcia Sabally, alto di poco (Cambone controlla la traiettoria).

45’+ Un minuto di recupero.

45′ Rigore Speranza. Punizione dalla fascia destra. Se ne incarica Endrit Komoni. Buffo rinvia, toccando maldestramente col braccio. L’arbitro indica senza esitazione il dischetto.

45’+2 Parato! Dagli undici metri calcia Uruci. Destro potente e a mezza altezza. Cambone intuisce alla propria destra e sventa in bello stile.

45’+3 Fine primo tempo: Quiliano&Valleggia-Speranza 0-0.