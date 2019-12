Seconda vittoria consecutiva per il Quiliano che dopo aver battuto 3 a 0 il Millesimo trova anche la primo successo in trasferta superando di misura l’Olimpia Carcarese. Buon primo tempo dei biancorossi che mancano di cinismo e non sfruttano le occasioni create. Al 4’ subito in avanti, cross di Cervetto dalla sinistra, Comparato anticipato da un difensore, Caruso in agguanto si impossessa del pallone e di prima intenzione spara sopra la traversa. Passano 5 minuti e il Quiliano sfiora un fortunoso vantaggio con il tiro-cross di Salinas che fa tremare la traversa, sulla respinta Bazzano non riesce nel tap-in. Poi è solo Carcarese che al 35’ e al 37’ impegna due volte Fradella, prima con la semirovesciata di Marini e poi con il diagonale di Cervetto.

Nella ripresa si sblocca il risultato, decisivo l’errore di Ezeukwu che scivola e regala il pallone a Paggi che davanti ad Allario insacca il vantaggio. La Carcarese prova a reagire, ma manca di precisione soprattutto sui calci di punizione e al 75’ sfiora il pari con Zizzini che a tu per tu si fa chiudere da un bravissimo Fradella. Quattro turni senza i tre punti, è crisi Carcarese?



O. CARCARESE – QUILIANO&VALLEGGIA 0-1 (56′ Paggi)

50′ Triplice fischio

48′ Usa la quarta sostituzione anche il Quiliano: fuori Bazzano, dentro Panaro

45′ Quarta sostituzione per i locali, capitan Comparato lascia spazio a Sozzi

42′ Terzo cambio per il Quiliano, Bondi per Vezzola

37′ Porta ancora stregata per Zizzini che su punizione dai 25 metri non centra lo specchio di pochissimo

35′ Zizzini ci prova dalla distanza con il suo solito destro a giro, di poco sopra la traversa

29′ Lancio di Spozio per Zizzini che tutto solo calcia, ma Fradella è bravissimo a chiudere, sulla respinta Hublina calcia di pochissimo a lato

28’Infortunio per Marini, costretto ad uscire tra le braccia dei compagni. Prende il suo posto Rebella

26′ Seconda sostituzione anche per la Carcarese, Volga prende il posto di Caruso

24′ Secondo cambio per il ospiti, esce Paggi per bomber Marotta

21′ Primo cambio per la Carcarese, Mazza rileva Marenco

14′ Punizione dalla sinistra di Spozio, Fradella manda in angolo con i pugni

11′ GOOOOOOOOOOOOL! Pasticcio di Ezeukwu che scivola e regala il pallone a Paggi che a tu per tu infila Allario

6′ Conclusione dalla distanza di Spozio, si oppone Fradella sulla respinta Zizzini di pochissimo sopra la traversa

5′ Prima sostituzione per mister Ferarro: fuori Vivalda per Vittori

2′ Cross di Zizzini per Canaparo che in area si gira e calcia, Fradella blocca

1′ Parte la ripresa e termina lo sciopero degli Irriducibili Carcare che tornano ad incitare la squadra di casa

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo

37′ Canaparo recupera palla al limite e serve filtrante Cervetto che lascia partire il diagonale, Fradella in uscita salva i suoi

35′ Il Quiliano rischia tantissimo: punizione dalla trequarti di Spozio, sponda di Hublina verso il centro dell’area, dove dopo un batti e ribatti Marini in mezza rovesciata si fa parare da Fradella

29′ Ci prova dalla distanza Hublina, Fradella blocca in due tempi

20′ Sulla spazzata di Comparato ci arriva Russo che dal limite non centra lo specchio

18′ Il primo ammonito del match è Vivalda, reo di trattenuta su Canaparo

13′ Corner di Zizzini dalla sinistra al limite per Spozio, che al volo calcia alto

12′ Palla interessante di Canaparo per Cervetto, il cui tiro viene deviato in angolo dalla difesa ospite

9′ Tiro-cross di Salinas dalla destra che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta ci prova Bazzano tra le braccia del portiere

4′ Carcarese in avanti con Cervetto che dalla sinistra crossa per Comparato anticipato da un difensore, la palla arriva a Caruso che di prima intenzione spara alle stelle

1′ Si parte!

Carcare. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, sfida importantissima per l’Olimpia Carcarese che se vuole dimostrare di poter ambire ai piani alti della classifica, oggi deve assolutamente vincere. È da ben tre turni, infatti, che i biancorossi mancano alla vittoria: sconfitta con il Pontelungo, pareggio con il Letimbro e pesantissimo 5 a 0 nel recupero infrasettimanale ad opera della cugini dell’Aurora. Trend negativo anche per il Quiliano, che la scorsa domenica ha ritrovato il sorriso grazie al 3 a 0 inflitto al Millesimo, ma che nelle 7 partite giocate finora ha collezionato 5 sconfitte, di cui 3 in trasferta. Oggi potrebbe essere per entrambe la partita della svolta.

FORMAZIONI

O. CARCARESE: Allario, Ezeukwu, Marenco, Marini, Spozio, Comparato, Caruso, Cervetto, Canaparo, Hublina, Zizzini. A disp.: Landi, Mazza, Volga, Rebella, Sozzi, Siri, Vassallo, Di Natale, De Alberti.

QUILIANO&VALLEGGIA: Fradella, Vezzola, Carocci, Bazzano, Salinas, Russo, Marouf, Vivalda, Paggi, Grippo, Fabbretti. A disp.: Cambone, Fiori, Bondi, Armellino, Tino, Lupino, Marotta, Vittori, Panaro.

ARBITRO: Giacomo Albanese di Savona