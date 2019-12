Due gol per parte in una partita ricca di divertimento. A trovare il vantaggio alla prima azione pericolosa è la Letimbro che al 16′ va a segno con il tap-in vincente di Martino. La Carcarese reagisce e trova il meritato pari al 35′ con Cervetto che riceve da rimessa laterale, si gira ed insacca. Al 10′ della ripresa il raddoppio biancorosso, scontro tra Vassallo e Bianco che favorisce Cervetto a cui non resta che appoggiare in rete. La Letimbro non ci sta e al 71′ trova il pari su calcio di rigore per atterramento di Vanara da parte di Landi, a trasformare con freddezza è Orcino. Il finale è da cardiopalma, diversi cambi di fronte e numerose occasioni, da segnalare anche l’espulsione del neo entrato Bianchi per proteste. Lo spettacolo e l’agonismo degli ultimi minuti, però, non bastano alle due formazioni per trovare i tre punti.

LETIMBRO – O. CARCARESE 2-2 (16′ Martino, 35′ e 55′ Cervetto, 71′ Orcino)

51′ Cross dalla destra di Caruso per Marini, che di prima intenzione manda a lato. Triplice fischio

46′ Corner pericoloso, ma questa volta è la Carcarese a farsi avanti con Hublina che dopo un batti e ribatti ci prova dalla distanza, Bianco respinge in angolo

44′ Altra super occasione per la Letimbro: corner dalla sinistra, deviazione e palla a Delbuono che tutto solo sul secondo palo manda sul fondo

42′ Quarto cambio per i locali, Cappelletti per Frumento

41′ Forze fresche per il finale, la Carcarese sostituisce Volga con Bagnasco

37′ ESPULSO BIANCHI! Dopo appena 4 minuti dal suo ingresso, Ghiso gli mostra il cartellino rosso per proteste, derivanti dal mancato rigore

36′ Rinvio lunghissimo di Bianco per Bianchi che regge alla pressione di Ezeukwu e Comparato e in area tenta il tiro, Landi in uscita devia, il Letimbro chiede il rigore ma Ghiso lascia proseguire

33′ Terza sostituzione per mister Oliva, fuori Vanara (subentrato nel primo tempo a Carminati) dentro Bianchi

32′ Occasionissima per il Letimbro; punizione dalla destra di Orcino sul secondo palo, dove Lovesio da due passi manda sul fondo

29′ Cerca il tris Cervetto, si gira con rapidità e dalla distanza lascia partire il destro, Bianco risponde presente

26′ GOOOOOOOL! La freddezza di Orcino dal dischetto vince, Landi intuisce, ma non ci arriva

25′ RIGORE! Landi atterra Vanara, Ghiso indica il dischetto senza troppi dubbi

26′ Secondo cambio per la Carcarese, esce Vassallo epr Caruso

21′ Ancora impegnato Landi, cross di Orcino, respinta della retroguardia ospite, su cui arriva Delbuono, che ti prima intezione si vede mandare la sfera in angolo dal portiere biancorosso

20′ Conclusione dalla distanza di Valdora, Landi in volo allontana

14′ Un cambio per parte: tra le fila gialloblu Valdora per Battistel, tra i valbormidesi Comparato rileva Vero

10′ GOOOOOOL! Al limite dell’area scontro di gioco tra Vassallo e Bianco che rimangono a terra, la palla rimane in area, dove Cervetto arriva e appoggia in rete a porta vuota.

4′ Carcarese vicina al raddoppio, Hublina dalla sinistra entra in area e tenta il tiro, Bianco para e Lovesio spazza via

1′ Al via la ripresa!

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo

43′ Di nuovo pericoloso il Letimbro con Martino che cerca il bis dal limite, ma Landi risponde presente

40′ il primo giallo è di Vero, duro su Frumento

36′ Riprova subito il Letimbro a ritornare in vantaggio, verticalizzazione per Frumento che dalla sinistra lascia partire un cross perfetto nel cuore dell’area, ma Mazza salva i suoi spazzando via

35′ GOOOOOOOOOL! Rimessa laterale dalla sinistra di Ezeuku in area, dove Cervetto con eleganza si gira ed imbuca Bianco

23′ Prova a reagire la Carcarese, cross di Cervetto sul secondo palo per l’incornata di Vassallo che insacca, ma il direttore di gara segnala il fuorigioco

17′ Subito cambio per i gialloblù, fuori un acciaccato Carminati sostituito da Vanara

16′ GOOOOOOL! Sugli sviluppi di una punizione di Battistel, batti e ribatti in area, palo di Carminati e tap-in vincente di Martino

12′ Punizione dalla destra di Orcino, la barriera si apre e la sfera arriva in area, dove Delbuono viene anticipato da un difensore

6′ Servizio di Hublina dalla sinistra per Zizzini che al limite lascia partire un tiro a giro su cui Bianco è bravissimo a distendersi e a mandare in angolo

5′ Corner del Letimbro, Hublina intercetta e lancia per Vero, anticipato al limite da un attento Bianco

3′ Il primo tentativo è della Carcarese, di testa Mazza per Hublina che dalla trequarti ci prova al volo, nessuna fatica per Bianco che blocca sicuro

1′ Fischio d’inizio!

Santuario. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, alle ore 14.30 al via la l’anticipo tra Letimbro e Olimpia Carcarese. Oggi sicuramente in campo ci sarà tanta voglia di rivalsa, entrambe le squadre arrivano, infatti, da due sconfitte, la più pesante quella dei valbormidesi che, dopo il 3 a 1 subito al Corrent dal Pontenlungo, si sono visti spodestare la vetta proprio dagli 11 di Zanardini. Sconfitta di misura invece per la Letimbro che ha ceduto 1 a 0 in quel di Alassio. Due rose accumunate anche da un trend positivo: sempre vincenti i gialloblù tra le mura amiche e sempre produttivi i biancorossi in trasferta, dove vantano 2 vittorie e un pareggio. Qualcosa da rivedere per entrambe invece in difesa, ben 13 i gol subiti dai savonesi in 7 gare e 10 quelli dai valbormidesi. Statistiche simili, ma diverse posizioni in classifica: ottavo posto per la Letimbro, e secondo per l’Olimpia Carcarese a pari merito con Soccer Borghetto e Baia Alassio.

FORMAZIONI

LETIMBRO: Bianco, Ottonello, Palmiere, Delbuono, Rovesio, Rossetti, Frumento, Orcino, Martino, Battistel, Carminati. A disp.: Valeriati, Mellogno, Odenato, Calabrò, Morando, Bianchi, Vanara, Cappelletti, Valdora.

OLIMPIA CARCARESE: Landi, Vero, Mazza, Marini, Spozio, Ezeukwu, Vassallo, Volga, Cervetto, Hublina, Zizzini. A disp.: Allario, Caruso, Marenco, Bagnasco, Sozzi, Rebella, Gandolfo, Comparato.

ARBITRO: Dario Ghiso di Savona