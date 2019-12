Savona. La partita della nona giornata tra Letimbro e Olimpia Carcarese verrà giocata in anticipo sabato 7 dicembre alle ore 14,30 al Briano di Savona Santuario.

Nel frattempo sono stati fissati due recuperi della settima giornata: Aurora Calcio-Olimpia Carcarese si disputerà mercoledì 11 dicembre alle ore 20,30; Altarese-Baia Alassio verrà giocata mercoledì 18 dicembre alle ore 20,45.

La Carlin’s Boys, oltre al punto di penalizzazione per non essersi presentata sul campo dell’Andora, è stata multata di 300 euro.

Nicholas Clemente (Olimpia Carcarese) e Franco Rossignolo (Pontelungo) sono stati fermati per tre gare in quanto espulsi entrambi perché “dopo un contrasto per contendere il possesso della palla ad un avversario, finiva a terra con quest’ultimo, scalciandolo, senza conseguenze lesive; successivamente si alzava e andava testa a testa con l’avversario stesso, mentre i compagni intervenivano per dividerli”.

Simon Pablo Torres Forgione (Carlin’s Boys) dovrà saltare una partita.

Maurizio Oliva, allenatore della Letimbro (nella foto), è stato squalificato per due gare.

La classifica marcatori dopo 8 giornate:

7 reti: Carparelli (Soccer Borghetto)

6 reti: Seck (Speranza)

5 reti: Doci (Speranza), G. Brizio (Carlin’s Boys)

4 reti: Paterno (AC Andora), Ferrotti (Altarese), Zizzini (Olimpia Carcarese), Tarditi (Soccer Borghetto)

3 reti: Caneva (Pontelungo), Laudando (Aurora Calcio), Rovere (Millesimo), Hublina (Olimpia Carcarese), Moresco (Altarese), Colli, Numeroso (Baia Alassio), Carminati (Letimbro)

2 reti: Condorelli (Soccer Borghetto), Guardone, Rossignolo, Giraldi (Pontelungo), Olivieri, Delfino (Baia Alassio), Morielli, Bove (Millesimo), Bianco, Crudo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Ciappellano (Speranza), Battuello (AC Andora), F. Saino, Bonifacino (Aurora Calcio), Cossu (Letimbro), F. Santelia, Simonassi (Borghetto), Vero, Canaparo (Olimpia Carcarese)

1 rete: Milazzo, Simonetti (Soccer Borghetto), Molinari, Bozzo (Altarese), Gilardoni, Magnani, Delbuono, Calabrò (Letimbro), Monte (Pontelungo), L. Negro, Salvatico, Ciravegna (Millesimo), Parodo, Gasco (Borghetto), M. Campagnani, A. Campagnani, Cianci, Ventre, Urbina (Carlin’s Boys), Fabbretti, Martino, Salinas, Marotta, Carocci, Paggi, D’Amico (Quiliano&Valleggia), Vassallo (Olimpia Carcarese), Spinelli, Serrami (AC Andora), Marcucci, Saba, Verardo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Balbi, Gasco, Ponzo, Parodo (Borghetto), Gavacciuto, Diop (Aurora Calcio), Uruci, Titi, Corsini (Speranza)

Autoreti: 1 Carocci (pro Carlin’s Boys), Scarone (pro Speranza)