Borghetto Santo Spirito. Si disputeranno mercoledì 18 dicembre due recuperi della settima giornata: alle ore 20,30 si affronteranno Quiliano & Valleggia e Speranza; alle ore 20,45 giocheranno Altarese e Baia Alassio.

Per quanto concerne le squalifiche, Matteo Brizio (Carlin’s Boys) è stato fermato per tre gare in quanto espulso perché “spingeva un avversario con entrambe le mani sulle spalle, facendolo cadere a terra senza conseguenze lesive”.

Alessio Bianchi (Letimbro) dovrà saltare le prossime due partite.

Marco Di Salvo (AC Andora), Andrea Protelli (nella foto) (Millesimo) e Pietro Salani (Altarese) sono stati fermati per una giornata,

La classifica marcatori dopo 9 giornate:

7 reti: Seck (Speranza), Carparelli (Soccer Borghetto)

6 reti: Laudando (Aurora Calcio), Ferrotti (Altarese), G. Brizio (Carlin’s Boys), Doci (Speranza)

4 reti: Bonifacino (Aurora Calcio), Moresco (Altarese), Paterno (AC Andora), Zizzini (Olimpia Carcarese), Tarditi (Soccer Borghetto)

3 reti: F. Saino (Aurora Calcio), Caneva, Giraldi (Pontelungo), Rovere (Millesimo), Hublina (Olimpia Carcarese), Colli, Numeroso (Baia Alassio), Carminati (Letimbro)

2 reti: Condorelli (Soccer Borghetto), Guardone, Rossignolo (Pontelungo), Olivieri, Delfino (Baia Alassio), Morielli, Bove (Millesimo), Bianco, Crudo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Ciappellano (Speranza), Battuello (AC Andora), Cossu (Letimbro), F. Santelia, Simonassi (Borghetto), Vero, Canaparo, Cervetto (Olimpia Carcarese), Marouf (Quiliano&Valleggia)

1 rete: Milazzo, Simonetti (Soccer Borghetto), Molinari, Bozzo (Altarese), Gilardoni, Magnani, Martino, Orcino, Delbuono, Calabrò (Letimbro), Monte (Pontelungo), L. Negro, Salvatico, Ciravegna (Millesimo), Parodo, Gasco (Borghetto), M. Campagnani, A. Campagnani, Cianci, Ventre, Urbina (Carlin’s Boys), Fabbretti, Martino, Salinas, Marotta, Carocci, Paggi, D’Amico, Vezzolla (Quiliano&Valleggia), Vassallo (Olimpia Carcarese), Garassino, Di Salvo, Spinelli, Serrami (AC Andora), Marcucci, Saba, Verardo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Balbi, Gasco, Ponzo, Parodo (Borghetto), Pizzolato, Torrengo, Gavacciuto, Diop (Aurora Calcio), Uruci, Titi, Corsini (Speranza), Di Lorenzo (Soccer Borghetto)

Autoreti: 1 Carocci (pro Carlin’s Boys), Scarone (pro Speranza)