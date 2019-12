Camporosso. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, arriva l’occasione della rivalsa per l’Olimpia Carcarese che oggi al Zaccari affronterà il Don Bosco Vallecrosia, dodicesima forza del campionato. Per gli imperiesi solo 6 punti conquistati di cui 3 in casa grazie alla vittoria contro il Letimbro alla sesta giornata di campionato, ma con ancora due turni da recuperare. Una squadra che ha sempre fatto patire le valbormidesi facendo guadagnare solo un punto a Millesimo e Altarese. Terza nella classifica delle migliori difese con 9 gol subiti, ma peggior attacco del campionato con appena 8 reti segnate. Periodo no per l’Olimpia Carcarese, che manca alla vittoria da quattro giornate e vuole assolutamente ritrovare il sorriso prima della sosta natalizia cercando di risalire la classifica ed avvinarsi alla vetta ora distante 7 lunghezze.

FORMAZIONI

DON BOSCO VALLECROSIA INT.: Palladino, Verardo, Cane, Andreanacci, Rotella, Calvini, Boussaha, Trevisan, Marcucci, Bianco, Crudo. A disp.: Asri, Santamaria, Saba, Tabbacchiera, Caccamo, Masia, Condrò, Giovinazzo. All. Fiore

O. CARCARESE: Allario, Marini, Marenco, Ezeukwu, Spozio, Comparato, Volga, Cervetto, Canaparo, Hublina, Zizzini. A disp.: Odella, Caruso, Dealberti, Rebella, Di Natale, Siri, Clemente, Vassallo, Mazza. All. Chiarlone

ARBITRO: Simone Germano di Imperia