Cairo Montenotte. Buonasera cari lettori di Ivg.it, in Val Bormida è arrivato il freddo, ma a scaldare gli spettatori al Cesare Brin ci penserà il derby Aurora – Olimpia Carcarese. Situazione ribaltata rispetto al 23 novembre (data in cui avrebbe dovuto disputarsi la partita, poi rinviata per allerta rossa.), quando i biancorossi vantavano il primato in classifica e i cairesi il terzo posto. Ora invece, sono i ragazzi di Adami a sentire maggiormente l’aria di vetta grazie alla seconda posizione a -3 dalla capolista Pontelungo e a +1 dalle terze Baia Alassio, Olimpia Carcarese e Speranza. Per quanto riguarda le assenze, tra le fila giallonere fermo Luca pesce per infortunio, mentre la formazione biancorossa non potrà contare sugli squalificati Canaparo e Clemente. Buona derby a tutti!

FORMAZIONI

AURORA: Ferro, Gavacciuto, Garrone, Russo, Di Noto, Torrengo, Realini, Rebella F., Saino, Laudando, Bonifacino. A disp.: Pesce J., Munoz, Dotta, Ferretti, Nonnis, Diop, Carta, Amato, Pizzolato.

O. CARCARESE: Allario, Vero, Mazza, Marini, Spozio, Ezeukwu, Vassallo, Volga, Cervetto, Hublina, Zizzini. A disp.:Landi, Caruso, Di Natale, Rebella, Bagnasco, Branchetti, Comparato, Marenco, Gandolfo..

ARBITRO: Marco Vitale di Savona