Roccavignale. Fine settimana di lavoro per i volontari della Pro Loco di Roccavignale che hanno trascorso il sabato e la domenica nell’allestimento delle taverne e delle scene del presepe vivente. Il tempo stringe: la sacra rappresentazione tornerà in frazione Strada nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre, a partire dalle 19.30.

“Il lavoro da fare è ancora tanto: ogni taverna va non solo montata ma anche addobbata con sacchi di iuta e palmizi per rendere ancora più suggestiva l’ambientazione. Le scene vanno preparate con dovizia di particolari. Quest’anno tra l’altro se ne aggiungerà una: quella di Gelindo, il primo pastore che arrivò alla capanna di Gesù. Saranno gli studenti del gruppo di teatro del liceo Calasanzio a metterla in scena con protagonista Giampiero Rubino, uno degli storici fondatori del presepe vivente che ritorna così tra gli interpreti della rappresentazione”.

Già definito il programma con la partecipazione di Anbar la danzatrice del ventre, degli zampognari, degli sputafuoco e del fachiro Damnio Fulgor che camminerà sui vetri; la presenza degli attori della compagnia teatrale “III Millennio” di Cengio che animeranno il borgo e daranno vita allo spettacolo del mercato degli schiavi.

Sono state confermate la navetta in partenza da Millesimo per tutte e tre le serate del Presepe con percorso circolare continuo dalle 19 a mezzanotte; la partecipazione delle allieve della scuola Atmosfera Danza di Cairo, con l’insegnante Gabriella Bracco; nella serata di lunedì 23 dicembre il pullman gratuito da Savona, con partenza alle 20, rientro intorno alle 23.30 e prenotazione obbligatoria presso l’agenzia Verdazzurro di Savona 019.821360.