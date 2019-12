Porto Savona-Vado, approvato emendamento da 2 mln di euro

Liguria. “Un importante emendamento alla legge di bilancio 2020 in discussione in Parlamento è stato proposto dall’esponente ligure di Italia Viva, Raffaella Paita, e successivamente approvato in Senato, a beneficio del sistema portuale di Savona e Vado Ligure”.

L’annuncio dalla rete dei comitati di Italia Viva della provincia di Savona.

“Si tratta di un incremento di 2 milioni di euro ai fondi già destinati per il sistema genovese dopo il crollo del Viadotto Morandi, da destinare al soggetto fornitore di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado per le minori giornate di lavoro, riconducibili alle mutate condizioni del porto di Genova.

“Si tratta di una previsione che rientra nel complesso di misure adottate per alleviare i pesanti effetti economici sofferti dalla Liguria a seguito del crollo e a cui tenevamo

molto, tanto da sollecitarne l’approvazione anche al Senato” ha spiegato Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera.