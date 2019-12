Portare un sorriso ai bimbi ricoverati: al via la “Raccolta di giocattoli” della Croce Bianca Andora

Andora. La Croce Bianca di Andora, in collaborazione con il Comune di Andora e l’Istituto Comprensivo di Andora, indice una raccolta di giocattoli da consegnare ai bambini dei reparti pediatrici dell’Ospedale San Paolo di Savona.

I giocattoli regalati dovranno essere nuovi, inscatolati e idonei per fascia di età tra 3 e 13 anni, e saranno raccolti nelle ceste posizionate nell’atrio dei pressi scolastici di Andora, Molino Nuovo e Stellanello. Altro punto di raccolta presso la sede della Croce Bianca.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la Sede della Croce Bianca sita in via Dante 8, Andora oppure telefonare al numero: 0182.85345.