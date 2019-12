“Polpette avvelenate per cani nelle aiuole di via Doria”: allarme ad Andora

Andora. Nuovo allarme in Riviera, questa volta ad Andora, con conseguente, grave pericolo per gli amici a 4 zampe.

“Polpette avvelenate per cani sono state trovate nelle aiuole di via Doria”, recita un post diventato subito virale, e non solo sulle pagine dedicate all’andorese.

La segnalazione è apparsa sul gruppo Facebook “Sei di Andora se…”, suscitando tanti commenti di utenti preoccupati e carichi di rabbia verso l’autore del vile gesto.

Un episodio analogo è avvenuto ed è stato denunciato di recente anche a Varazze, dove i bocconi sono stati trovati in passeggiata e sono stati mangiati 4 cani, uno dei quali è purtroppo deceduto.