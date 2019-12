Alassio. Venerdì 13 dicembre, con inizio alle ore 19, si è tenuto presso il Don Bosco l’incontro tra Pingusto Alassio e Primavera Volley, valevole per il campionato Under 16 maschile.

Dopo un inizio disastroso dettato dalle battuta in salto di un giocatore del Primavera che ha messo in ginocchio la squadra locale portando in vantaggio gli imperiesi per 19 a 0, il primo set si è concluso col punteggio di 2-25.

I ragazzi della Pingusto, irriconoscibili rispetto alla settimana precedente nella quale contro il Bordivolley avevano non solo fatto vedere i sorci verdi agli avversari ma anche dimostrato grande serenità e unione divertendosi giocando insieme, restavano pietrificati di fronte alla mole, alle battute in salto e agli attacchi del Primavera Volley.

Nel secondo set la Pingusto ha giocato meglio, rasserenata dalla scelta dell’allenatore Bertolotto che con qualche cambio tecnico ha preso le misure riuscendo a raggiungere i 14 punti, nonostante in campo ci fossero ragazzi che battono dal basso e attaccano in palleggio…

Sicuramente il team di allenatori sta svolgendo un ottimo lavoro sia di amalgama che di tecnica sui ragazzi che di partita in partita si sentono più sicuri nei fondamentali e più uniti.

Ma la vera emozione per tutti doveva ancora arrivare, quando sul 9-15 del terzo set la Pingusto ha iniziato la sua rimonta, trascinata dalle battute del capitano che ha costretto l’allenatore della Primavera effettuare dei cambi per potenziare la ricezione, così il set è proseguito punto a punto.

La formazione imperiese ha dovuto utilizzare entrambi i tempi per fermare sul 23-24 la serie di battute e punti del team Pingusto trascinato da una grinta ed un senso di squadra davvero individuabili. Ottima la performance degli alassini, nonostante la sconfitta per 23-25.

Per la Pingusto adesso inizia la pausa festiva: prossimo impegno la cena sociale dell’Alassio Laigueglia Pgs Volley domenica 15 dicembre, per il consueto incontro per gli auguri con tombolata. Il campionato riprenderà giovedì 16 gennaio contro il Sanremo, fuori casa.