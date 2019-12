Pietra Ligure, targa a Mario Carrara per i 40 anni in Consiglio comunale

Pietra Ligure. Una vita intera, o quasi, dedicata alla politica locale. E’ quello che si potrebbe dire di Mario Carrara, consigliere nel Comune di Pietra Ligure che questa mattina, per mano del sindaco Luigi De Vincenzi, ha ricevuto una targa al merito. Targa che gli è stata consegnata per aver raggiunto l’invidiabile soglia dei 40 anni in Consiglio comunale, e tutti di fila. “Un giusto riconoscimento per l’impegno e la dedizione profusi per la comunità pietrese nell’arco di quattro decadi”, ha voluto commentare il primo cittadino a nome di tutta l’amministrazione comunale.