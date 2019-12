Pietra Ligure, Mario Pisano:”Colpevoli di non aver sfruttato alcune ripartenze in campo aperto”

Savona. Termina in parità il match salvezza tra Alassio e Pietra Ligure, che in vantaggio di una rete (segnata dal rientrante Zunino) si fa raggiungere (al 90°) da Giraldi.

“E’ stata una partita difficile, con un primo tempo giocato molto bene dalla mia squadra, anche se non abbiamo concretizzato quanto creato – dichiara mister Mario Pisano – mentre nei secondi quarantacinque minuti di gioco non abbiamo corso grossi rischi, ma purtroppo siamo stati puniti da Giraldi, bravo a mettere la palla nell’angolo dove Alberico non è riuscito ad arrivare”.

“Il pareggio è sostanzialmente giusto, anche se noi siamo colpevoli di aver sbagliato tre /quattro ripartenze in campo aperto – termina Pisano – e anche dopo il loro pareggio il portiere alassino Pastorino è stato bravissimo a sventare un colpo di testa di Praino, dovevamo essere più bravi nella gestione del vantaggio, fermo restando che l’Alassio ha meritato di pareggiare”.