Pietra Ligure, lutto nello sport: morto Gianmario “Cico” Zerbini

Pietra Ligure. Si è spento all’ospedale Santa Corona, dopo alcuni mesi di malattia, Gianmario “Cico” Zerbini, 48 anni, molto noto a Pietra Ligure per la sua attività sportiva.

Zerbini era stato tre volte campione del mondo di kick boxe: l’ultimo titolo se lo era aggiudicato nel giugno del 2011, difendendo i colori del Team Vertical 2 Loano nella categoria medio-massimi. Il match lo vedeva opposto all’atleta francese Fabien Kamaya, 25 anni: Zerbini, allora, 40enne, lo aveva steso al secondo round.

Ricordato da tutti come il classico “gigante buono”, in seguito aveva allenato un altro campione, Vittorio Iermano. Era noto anche per il suo lavoro nelle palestre, come bagnino o come addetto alla sicurezza in molti locali della zona. E’ stato infine un ex calciatore (aveva militato nel Pietra Ligure come difensore alla fine degli anni ’90) e uno dei leader della gradinata del Genoa, squadra di cui era grande tifoso.

Figlio di Mario Zerbini (ex comandante della polizia locale) lascia una figlia, Vittoria, e la sorella Roberta. I funerali verranno celebrati lunedì pomeriggio alle 15 nella basilica di San Nicolò.