Pietra Ligure, luminarie di ponente: i ringraziamenti dell’associazione Amici del Ponente ai finanziatori

Pietra Ligure. “Anche quest’anno, nel solco della tradizione inaugurata l’anno scorso e nonostante le varie difficoltà riscontrate, l’unione dei commercianti, esercenti, albergatori e semplici cittadini (col supporto dell’amministrazione comunale e dell’associazione Facciamo Centro), ha reso possibile l’installazione delle luminarie natalizie nella zona del ponente cittadino”. Lo afferma una nota ufficiale dell’associazione Amici del Ponente.

“Con l’auspicio di aver contribuito a migliorare l’atmosfera natalizia per tutti i nostri residenti e turisti, auguriamo serene feste e buona permanenza con l’arrivederci alla prossima stagione estiva” aggiungono.

“Con l’occasione si vuole ringraziare pubblicamente ogni partecipante, che ha reso possibile tale festosa iniziativa” concludono. Di seguito l’elenco completo:

