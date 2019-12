Pietra Ligure e Val Maremola: nasce il circolo territoriale di Fratelli d’Italia

Pietra Ligure. Nasce a Pietra e in Val Maremola il circolo territoriale di Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo è il responsabile regionale del partito Massimiliano Iacobucci: “Il circolo territoriale è il luogo dove si incontrano tutti gli iscritti di un comune ovvero di una zona geografica omogenea, e promuovono la politica di Fratelli d’Italia e del proprio territorio. A Pietra Ligure lo sviluppo del nostro sodalizio è stato affidato alla bravissima consigliera Silvia Rozzi che sarà inizialmente anche portavoce del circolo territoriale”.

“Sono fiera di poter annunciare la fondazione del circolo – è il primo commento della stessa Rozzi – Sta prendendo forma ciò che era il mio desiderio e quello delle persone che insieme a me hanno lavorato al progetto. Siamo un gruppo dinamico e motivato, con uno spiccato senso critico, che crede negli ideali del nuovo centrodestra italiano e vuole trasmetterli in maniera chiara, coerente e moderna, e che si rifiuta di aderire indiscriminatamente alle vecchie logiche della politica locale. Ci piace credere di poter essere attrattivi a livello trasversale, sia per chi ormai deluso e disilluso si è allontanato da questo mondo ma ne conserva la passione e la giusta esperienza, sia per chi ancora è scettico e distaccato, perché capisca che mettersi in gioco è l’unico modo sensato per portare avanti idee ed ideali propri e del movimento”.

“Il circolo – aggiunge Claudio Cavallo, vice commissario provinciale – sarà punto di riferimento e sede di ascolto e confronto politico per i cittadini di Pietra Ligure e di tutta la Val Maremola. Militanti, sostenitori e semplici simpatizzanti avranno modo di proporre e discutere di iniziative, progetti e problematiche di interesse collettivo che riguardano il comprensorio. Prevediamo incontri dislocati sul territorio nei primi mesi del nuovo anno ma siamo fin da ora disponibili per informazioni e tesseramenti”.

Queste le cariche del neonato circolo: presidente Silvia Rozzi (capogruppo FdI), vice presidente Ines Tagliareni, segretario Monica Piccirilli, tesoriere Daniele Panelli.