Pietra Ligure, “È tenace come piace alla Meloni”: il consigliere Rozzi costituisce il gruppo “Fratelli d’Italia”

Pietra Ligure. Il consigliere comunale di Pietra Ligure Silvia Rozzi ha costituito un nuovo gruppo consiliare appartenente al partito politico “Fratelli d’Italia”.

Spiega Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale ligure del partito di Giorgia Meloni: “È preparata e tenace come piace a Giorgia Meloni e a tutti noi”. In Liguria Fratelli d’Italia cresce a vista d’occhio e si arricchisce di amministratori e iscritti di grande qualità morale e politica. Silvia Rozzi ne è la prova, una ragazza molto preparata e tenace che crede in quello che fa e soprattutto vuole servire il proprio territorio. Direi che incarna a pieno l’identikit del dirigente di Fratelli d’Italia che vogliamo noi e soprattutto vuole la nostra leader Giorgia Meloni. Benvenuta Silvia, faremo insieme molte cose importanti” ha concluso Iacobucci.

Rozzi è stata eletta all’interno del parlamentino pietrese a maggio di quest’anno, durante l’ultima tornata elettorale, che ha visto tornare alla guida del paese l’ex sindaco Luigi De Vincenzi: “Da neo-eletta, ho ritenuto opportuno attendere alcuni mesi prima di aderire ufficialmente ad un partito pur militando nella coalizione di centrodestra e avendo da subito sostenuto Sara Foscolo che lo ha rappresentato alle elezioni – spiega Silvia Rozzi -. Dopo attenta riflessione ho scelto il movimento che ad oggi meglio riflette e persegue i valori in cui credo e per cui voglio lavorare. Condivido gli ideali e gli obiettivi di Fratelli d’Italia, riconosciuti nella difesa della propria terra, dei confini, dei prodotti italiani, del lavoro, delle bellezze del nostro territorio; in quest’ottica credo sia giusto fornire, anche a livello locale, dei riferimenti per una valida e trasparente promozione della propria identità, delle proprie tradizioni e della propria cultura”.

Conclude il consigliere di minoranza pietrese: “Voglio ricordare a tutti i cittadini di Pietra Ligure che, quale consigliere comunale, rimango sempre e comunque a disposizione dell’intera comunità, così come previsto dal ruolo, perseguendo gli interessi generali del nostro comune a prescindere dall’appartenenza politica”.

A sostegno del nuovo gruppo rappresentato da Rozzi, infine, interviene anche Claudio Cavallo, vice portavoce provinciale: “Per noi Silvia è un prezioso acquisto, una donna preparata e impegnata che porterà sia al comune di Pietra che a Fratelli d’Italia un importante contributo”.