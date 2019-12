Pietra Ligure, Capodanno alternativo al parco natura “Asinolla”

Pietra Ligure. Il parco natura di Pietra Ligure “Asinolla” presenta una Capodanno alternativo e senza precedenti, in mezzo alla natura.

“Non sai come trascorrere la notte di San Silvestro? – scrivono – Ecco la risposta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: un party esclusivo, con una vista mozzafiato, vietato stress, code e vestiti eleganti, niente tacchi a spillo, ma tanta voglia di stare insieme in un contesto di festa, natura, armonia e ‘ribotta’. I bambini saranno ospiti graditi e d’eccezione, giochi e animazione con il nostro staff”.

Il menù di San Silvestro prevede antipasti misti, lasagne, grigliata di carne, contorno e dolci, oltre ovviamente al brindisi con spumante e panettone. Per info e prenotazioni: 3337329813 – 3475672522 – 3391771999.