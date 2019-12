Pietra Ligure, cane scomparso in zona Asinolla

Pietra Ligure. Sono in corso le ricerche di Gunnar, cane meticcio di 15 anni. E’ stato avvistato l’ultima volta intorno alle 13 nella zona dell’Asinolla.

“È mezzo sordo – avvertono i proprietari – quindi se lo chiamano probabilmente non sente. E non si sa orientare, perché ci siamo trasferiti proprio in questi giorni”.

Chiunque avesse informazioni può contattare i proprietari al numero 335/8123429.