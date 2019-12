Pietra Ligure. In occasione del tradizionale incontro di fine anno dell’Associazione Italiana Biblioteche Liguria, che si è svolto questa mattina nella prestigiosa sede della Biblioteca Universitaria di Genova, la biblioteca civica “Silvio Accame” di Pietra Ligure e la sua bibliotecaria, dott.ssa Rita Di Somma, sono state premiate dall’AIB con il prestigioso premio regionale “Galata Edizioni” per aver curato la promozione della lettura con attività qualificanti e coerenti sotto il profilo culturale.

Molte le iniziative e le risorse attivate dalla biblioteca civica pietrese per promuovere e favorire la lettura e, più in generale, la cultura, dalle molteplici presentazioni di libri per adulti e piccini, agli appuntamenti de “Il sogno in cantiere. Incontri in biblioteca di letture ad alta voce”, agli incontri/interveste con autori di spicco del mondo della cultura e dell’attualità.

“La nostra biblioteca civica, con il suo servizio pubblico e aperto a tutti, contribuisce in modo decisivo allo sviluppo personale di ognuno di noi e della nostra società e grazie al suo servizio bibliotecario efficace e attento è in grado non solo di soddisfare le esigenze dei cittadini di Pietra Ligure e del suo comprensorio, ma anche di stimolare, soprattutto nelle giovani generazioni, la voglia di apprendere, conoscere e informarsi, configurandosi come una ‘piccola’ eccellenza nel panorama locale – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Rembado – A nome di tutta la nostra amministrazione e della cittadinanza esprimiamo vive congratulazioni alla dott.ssa Rita Di Somma per il prestigioso e meritato premio conferitole oggi dall’Associazione Italiana Biblioteche e la ringraziamo per la sua dedizione e per il grande lavoro svolto a favore dell’intera comunità”.