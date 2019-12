Pietra Ligure, al Santa Corona una giornata dedicata alla prevenzione dell’Ictus

Pietra Ligure. Il 14 Dicembre 2019 si svolgerà una giornata dedicata alla prevenzione dell’Ictus presso gli ambulatori della Neurologia siti al Pad . I° Elio. In tale occasione verranno effettuate visite neurologiche , mis. della P.A. ed eventualmente , nei pazienti a rischio medio-elevato, ecocolordoppler dei TSA e monitoraggio ECG sec Holter per 60 ‘.

Il calcolo del rischio verrà effettuato compilando un questionario al momento della visita oppure il paziente potrà compilarlo online collegandosi al sito: http://3dlabfactory.dibris.unige.it/ictus/. Verranno proiettati video per spiegare cosa si deve fare nel sospetto di ictus cerebrale ed un esperto risponderà alle domande poste dai cittadini, al fine di chiarire eventuali dubbi. Saremo supportati nella realizzazione di tale giornata dai volontari dell’Associazione. Per consentire un’adeguata organizzazione verrà garantito l’accesso ai primi 50 iscritti. Per informazioni potranno essere contattati i volontari dell’Associazione Tel. 3382964446 oppure il Personale ai numeri: 0198234602 – 0196232601 .

La Patologia cerebrovascolare rappresenta la I° causa di disabilità e la III° causa di morte nei paesi sviluppati. In Italia si verificano circa 150000 casi di ictus all’anno e circa 800000 sono le persone che ne portano le conseguenze, se ne deduce che tale patologia non comporta solo un problema sanitario, ma anche sociale e riabilitativo di enormi dimensioni. In Liguria, la mortalità per Ictus Ischemico si è progressivamente ridotta, attestandosi al 10% dei pazienti colpiti da tale patologia.

Nel corso di questi 15 anni il trattamento terapeutico per queste forme si è modificato e se il paziente è trasportato in un Ospedale adeguatamente attrezzato entro la finestra terapeutica delle 4,5 – 6 ore può essere candidato a trattamenti innovativi.

Ogni cittadino può diventare protagonista nel miglioramento della gestione di questi pazienti, infatti se ci si rende conto che, improvvisamente una persona presenta un deficit di forza ad un braccio ad una gamba oppure è scoordinato nei movimenti, o altrimenti non riesce a parlare e/o a comprendere ciò che gli viene detto , ha la bocca “ storta”, non riesce a stare in piedi. E’ necessario chiamare il 112 affinchè il paziente venga trasportato rapidamente in un Ospedale adeguatamente attrezzato, poiché potrebbe avere un ictus e , allora bisosgna rapidamente intervenire. Sul sito : www.ictuscerebrale.com sono presenti video esplicativi.