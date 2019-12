Pieghe e pettinature perfette: come essere sempre al top anche senza parrucchiere

Corti o lunghi i capelli sono espressione del nostro stile e il modo di portarli dice molto del nostro carattere e di come scegliamo di mostrarci agli altri.

Per una importante riunione di lavoro, la recita dei bambini a scuola, un primo appuntamento o una cerimonia spesso ci si affida alle mani esperte dei nostri parrucchieri di fiducia, ma che fare se non si ha il tempo di fissare un appuntamento o non ci sono più slot disponibili nella loro agenda in vista delle festività? Fortunatamente esistono soluzioni furbe, capaci di renderci impeccabili in pochi minuti, l’importante è non scoraggiarsi e, talvolta, saper ricorrere agli strumenti giusti che sapranno valorizzare un buon taglio rapidamente e in semplici mosse, il tutto senza nuocere alla salute dei fusti capillari.

Chi ama ammantare le proprie spalle con lucenti e setosi lisci perfetti non potrà fare a meno di munirsi di un’ottima piastra, meglio se con lamelle rivestite in ceramica o tormalina, mentre chi desidera sfoggiare cascate di morbidi ricci fluenti troverà un alleato prezioso nell’arricciacapelli automatico, capace di far tutto da sé dopo l’inserimento delle ciocche. Anche quanti hanno una passione per le beach waves o lo stile boho chic potranno contare su uno strumento ad hoc come la piastra onde o triferro, perfetta per dar vita ad acconciature dall’aspetto più informale e sbarazzino, in cui però nulla è mai lasciato al caso.

Per decidere quale scegliere tra tutte queste alternative, valutandole in base alle proprie esigenze di styling e alla natura della chioma da trattare, si potrà leggere e approfondire l’argomento affidandosi a guide d’acquisto dettagliate come quelle proposte da Habu.it, in cui scovare consigli utili e informazioni preziose per la cura dei capelli, al fine di acquistare sempre i prodotti migliori attualmente sul mercato al miglior prezzo online. Ciascuna tra le soluzioni proposte, pur utilizzando temperature elevate, è rispettosa della natura del fusto capillare, a patto di scegliere le impostazioni più idonee al trattamento della propria tipologia di capello, dal più fine e sciupato, spesso frutto di permanenti o decolorazioni, al più spesso e corposo, di cui si desidera domare l’effetto crespo.

Per aiutare le chiome a mantenersi sempre al massimo del loro splendore può essere importante anche concentrare la propria attenzione su un’alimentazione adeguata, il primo passo per ottenere capelli sani che, come in molti casi, è una partita che si gioca a tavola. Vitamine, sali minerali, proteine e Omega 3 sono senza dubbio indispensabili per il benessere dell’organismo ma sono capaci anche di donare alle lunghezze forza, un fascino lucente e una buona vitalità, premesse indispensabili per creare acconciature semplici o d’effetto capaci di farci sentire sempre bene con noi stessi davanti allo specchio, in un selfie o in mezzo agli altri.