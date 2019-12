Piaggio, il 18 dicembre vertice al Mise. Cisl: “Ancora bloccata la commesa dei P180”

Villanova d’Albenga. Mentre oggi è stata indicata la data del vertice al Mise, il prossimo 18 dicembre, alle ore 16.00, intervento della Cisl Liguria sulla Piaggio Aerospace, con diretto riferimento alla commessa dei P180, uno dei contratti in essere che rientra nel piano di rilancio dell’azienda aeronautica in vista della pubblicazione del bando per la ricerca di nuovi acquirenti.

“Da più di un mese bloccata commessa nove velivoli P. 180 e attività refitting: così molte professionalità scelgono aziende estere” afferma Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria.

“Non c’è ancora la firma del Ministro della Difesa per sbloccare la commessa per i nove velivoli P.180 e l’attività di refitting. Stiamo aspettando da più di un mese per questa firma, perché si attende?”.

“Così si continua a giocare col futuro di Piaggio Aero: stiamo parlando di una commessa da quasi 150 milioni di euro”.

“In questo modo non si permette di far rientrare pienamente in azienda i lavoratori di Piaggio Aero e Laer H di Albenga che sono in cassa integrazione e questa incertezza produce come conseguenza anche la perdita di professionalità che scelgono altre aziende anche all’estero”.

“E servono garanzie non solo sull’immediato ma anche per il futuro dell’azienda con la pubblicazione del bando internazionale che ci sarà a gennaio: no allo spezzatino che andrebbe di fatto a depotenziare e far scomparire lentamente una realtà che invece ci invidia tutto il mondo” conclude l’esponente sindacale.