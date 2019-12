Piaggio, firmato il contratto per nove P180. I sindacati: “Notizia positiva”

Villanova d’Albenga. “E’ stato firmato il contratto per i nove P180 Piaggio, ma non quello per il primo dei 19 previsti per l’ammodernamento della flotta istituzionale”. Ad annunciare la notizia da “bicchiere mezzo pieno” è Alessandro Vella, segreetario generale di Fim-Cisl Liguria.

“Molto importante la firma di oggi pomeriggio. Attendiamo da tanto tempo, troppo. Ora è necessario che l’azienda faccia rientrare i lavoratori dalla cassa integrazione per preparare al meglio la produzione e soprattutto iniziare ad avviare tutta la filiera compresa LaerH” commenta il segretario provinciale della Cgil savonese Andrea Pasa.

Secondo Vella si tratta di “una notizia positiva per i dipendenti della Piaggio Aero. Attualmente gli occupati complessivi di Piaggio Aero sono 994 (e 21 di Piaggio Aviation) di cui 429 toccati dalla cassa integrazione (dei quali 380 a Villanova 49 a Genova) che con questa commessa potranno guardare al futuro con un più di serenità”.

“La sottoscrizione dei contratti è elemento centrale perché il rientro dalla Cigs è direttamente legato allo sviluppo operativo dei contratti – nota Vella – Ora concentreremo l’attenzione sia su o tempi delle altre commesse dei refitting sia sul bando di vendita che con questo portafoglio ordini porrà condizioni più favorevoli per una condizione di vendita più appetibile sul mercato e come ribadito più volte senza nessuno spacchettamento”.