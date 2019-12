Piaggio Aerospace, l’assessore Benveduti: “Tempistiche disattese, serve chiarezza”

Regione. “Chiarezza. È ciò che chiediamo a gran voce al Ministero della Difesa, che tarda oramai da un mese a firmare la commessa da quasi 150 milioni per sbloccare i nove P180 e il refitting di 19 P1HH. È passato quasi un mese dalla nostra visita presso lo stabilimento di Villanova d’Albenga, ma è rimasta attiva l’interlocuzione con le sigle sindacali. Condividiamo la loro preoccupazione circa le tempistiche disattese, perché elemento prioritario per far ripartire l’azienda in vista di un futuro rilancio”.

É il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Siamo quasi stufi di dirlo: serve un piano industriale a medio-lungo termine – aggiunge Benveduti – che dia una spinta importante sia sul piano occupazionale, con la reintroduzione dei lavoratori attualmente in cassa integrazione (inclusi quelli di Laerh), sia dal punto di vista strategico aziendale”.