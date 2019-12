Piaggio Aerospace, imminente la convocazione al Mise sul piano di rilancio

Villanova d’Albenga. La data è ancora da confermare, tuttavia indiscrezioni e rumors di fonte sindacale parlano di una prossima convocazione al Mise per la vertenza della Piaggio Aerospace.

Il giorno potrebbe essere il 18 dicembre, anche se si attende una comunicazione ufficiale.

Al centro del vertice ministeriale il programma per il rilancio di Piaggio Aerospace e la successiva individuazione di un nuovo proprietario, un passaggio che aveva ricevuto luce verde dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Nell’ultimo incontro con le organizzazioni sindacali di categoria il commissario Nicastro aveva parlato dell’iter per il bando internazionale alla ricerca di un compratore e quindi concludere il percorso di vendita dell’intero complesso aziendale.

Il bando sarà pubblicato per il mese di gennaio 2020, salvo intoppi.

In vista dell’incontro romano e come già sollecitato da Rsu e sindacati si chiederà di accelerare con il progressivo riassorbimento dei dipendenti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, fino al completo rientro dell’intera forza lavoro, anche alla luce dei contratti in essere firmati con il Governo con le nuove commesse.

Su questo le sigle sindacali chiederanno un cronoprogramma preciso.