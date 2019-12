Parte da Pietra Ligure il “Sambol Tour”, la nuova tourneè dei Guappercartò: le tappe

Pietra Ligure. Prenderà il via questa sera, giovedì 5 dicembre, con il concerto ad ingresso gratuito in programma al teatro comunale “G. Moretti” di Pietra Ligure, il “Sambol Tour”, la tourneè che vedrà la band dei Guappecartò fare tappa in numerose città italiane come Vicenza, Napoli, Sanremo, Pisa, Pesaro e ancora Roma e Matera.

I Guappecarto’ presenteranno al pubblico italiano il nuovo album “Sambol – Amore Migrante” , disponibile nei negozi di dischi, sulle piattaforme streaming e in digital download, con uno show unico ed emozionante in modo da mostrare il loro mondo e le varie sfaccettature della loro musica.

“È sempre una grande emozione per noi tornare a “casa” , ma questa volta la gioia è raddoppiata! Abbiamo con noi una storia meravigliosa da raccontare e da condividere, la storia di una figlia che ha voluto far rivivere le composizioni del padre Vladimir Sambol. Il risultato è il nostro quarto album “Sambol – Amore Migrante” e non vediamo l’ora di presentarvelo nel nostro show!”, ha dichiarato il Dott. Zingarone, dello staff della band.