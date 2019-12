Carcare. Ventotto giorni di pausa per la Pallavolo Carcare. Quasi un mese, nella fase centrale della stagione; uno stop lungo dettato dal fatto che il girone A è composto da sole tredici squadre, rispetto alle quattordici previste dal format del campionato, e che nel primo turno del 2020 saranno proprio le biancorosse ad osservare il turno di riposo.

Una pausa che tuttavia dovrebbe essere gradita dalle valbormidesi, dato che nelle ultime cinque giornate hanno raccolto solamente 3 punti. Luca Mantoan e il suo staff avranno la possibilità di lavorare con più tempo a disposizione in vista del prossimo impegno, peraltro durissimo. Sabato 18 gennaio, infatti, alle ore 21 nella palestra di Carcare si presenterà il Volley 2001 Garlasco, secondo in classifica.

Le valbormidesi occupano l’undicesima posizione in graduatoria. Le retrocessioni saranno solamente tre, e non quattro, per il già citato fatto del formato ridotto del girone. Due di essere appaiono già prenotate, loro malgrado, da MV Impianti BZZ Piossasco e Bosca Ubi Banca Cuneo, formazioni entrambe battute in 3 set dalle carcaresi. Nulla è ancora ineluttabile, dato che il campionato è solamente al 38% del suo percorso, ma queste due compagini piemontesi mostrano evidenti difficoltà.

Il terzultimo posto è condiviso da Serteco Volley School e Libellula Area Bra; l’Acqua Calizzano Carcare è un punto sopra. Altre formazioni potrebbero essere coinvolte nella lotta per non retrocedere; tuttavia il terzo posto che condannerà alla Serie C sembra essere un problema di queste tre. Le genovesi hanno giocato una partita in meno rispetto alle braidesi e alle valbormidesi; un piccolo possibile vantaggio.

L’Acqua Calizzano ha un bilancio di quattro vittorie e sei sconfitte, per un totale di 11 punti. Sabato 11 dicembre, ospite del Caselle Volley, la formazione ligure non ha avuto scampo. Le torinesi, che guardano all’alta classifica, si sono imposte in 3 set, con i parziali di 25-18, 25-18, 25-17.

“La classifica si fa sempre più pericolosa – commenta la dirigenza carcarese -, l’obiettivo è mantenere la categoria ma deve essere raggiunto con il giusto miglioramento dei singoli e della squadra. Piccoli passi, piccoli obiettivi ma con un miglioramento costante come obiettivo di base. Ci si trova al punto in cui è obbligatorio fare il punto della situazione e riordinare le opinioni di sé, del gruppo e dei risultati. La pausa natalizia lontane dal campo di gioco deve servire a ricaricare umori e a migliorare la capacità di concentrazione. Il finale del girone d’andata sarà durissimo poiché si incontrano le prime della classe, tuttavia il campionato rimane molto equilibrato“.